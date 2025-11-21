Un derby differente: la Gazzetta dello Sport evidenzia la grande rivalità tra Inter e Milan, ma anche un rapporto tra i protagonisti che riesce a essere comunque di rispetto e, talvolta, di amicizia e stima.

È il caso dei francesi Thuram, Maignan e Rabiot, ma pure dei croati Sucic e Modric. Non connazionali, ma comunque grandi amici Calhanoglu e Saelemaekers: "Non condividono soltanto un influente procuratore, ma pure un rapporto sincero, a dispetto di tutto", si legge.

"I romantici da derby ricorderanno Evaristo Beccalossi, 10 geniale e scapigliato dell’Inter di Bersellini, che non smise mai di chiamare “fratello” Nazareno Canuti, neanche quando il difensore vicino di casa passò al Milan tra mille polemiche", ricorda la rosea. E poi Brocchi e Vieri, per tornare a tempi meno lontani. Oppure Materazzi e Gattuso, che si frequentavano pure con le rispettive famiglie.

