L'Inter continua a lavorare in vista del derby contro il Milan. Oggi Cristian Chivu ha potuto riabbracciare Manuel Akanji, l'ultimo giocatore nerazzurro tornato dagli impegni con la Nazionale. Lo svizzero si è allenato subito con il resto del gruppo, mentre gli unici che hanno proseguito il lavoro differenziato e le varie terapie sono gli infortunati Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Denzel Dumfries: nessuno di loro verrà convocato per il big match di domenica, informa Sky Sport.

Secondo l'emittente satellitare, però, ci sono delle speranze di rivedere sia Dumfries che Darmian per la trasferta di Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì prossimo.