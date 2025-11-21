Hakan Calhanoglu e Luka Modric hanno in mano la chiave per il paradiso. Così si legge oggi su Tuttosport, dove si traccia un profilo di entrambi. Leader diversissimi per interpretazione del ruolo, hanno però la stessa capacità di cambiare le sorti della gara con un passaggio, un tiro o un colpo di classe.

Il regista turco viene da un'estate in cui il Galatasaray ha provato a prenderlo, ma poi lo ha abbandonato. Alla fine è rimasto a Milano e si è dimostrato ancora preziosissimo, addirittura capocannoniere del campionato. Se gira lui, gira la squadra. E nei big match ha segnato due reti alla Juventus e una al Napoli su rigore. Un pensierino al gol al Milan lo avrà sicuramente fatto.