Aspettando quelli della costruzione del nuovo stadio che ospiterà le gare di Inter e Milan, l'area di San Siro da oggi è interessata da un altro tipo di lavori: è infatti iniziata al Parco dei Capitani, la zona verde adiacente il Meazza, la costruzione degli allestimenti necessari allo svolgimento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma il prossimo 6 febbraio. Si tratta di interventi temporanei che permetteranno il successivo ripristino del parco.