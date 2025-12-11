Lautaro Martinez al Torino è stato un affare possibile prima dello sbarco del Toro nel mondo Inter. A rivelarlo è Gianluca Petrachi, tornato da poche ore ad indossare di nuovo le vesti del direttore sportivo granata: "Lautaro è saltato per le commisioni, lo avevo preso a 7 milioni dal Racing, in Argentina, ma servivano 3 milioni di commissioni - svela a DoppioPasso Podcast -. All'epoca l'agente era il fratello di Zarate e aveva rapporto con Alessandro Moggi. Andò lui in Argentina, noi lo vedemmo al Mondiale. Volevo prendere sia lui che Lyanco, il centrale di difesa. I 3 milioni di commissioni per noi erano troppi, non pagavamo quelle cifre. Poi alla fine non riuscirono a portarmelo, e dopo 4-5 mesi fu comprato a 18-20 milioni dall'Inter".