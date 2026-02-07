Mimmo Berardi era mancato al Sassuolo. E nemmeno poco, considerando i guai fisici che l'avevano frenato il 28 novembre a Como, dove a inizio ripresa ha riportato una lesione di medio grado al flessore della gamba destra. Nelle ultime due vittorie consecutive ha ritrovato il campo contro la Cremonese e da titolare a Pisa sbloccando il risultato. I numeri non mentono mai: 5 gol e 4 assist in 13 presenze per 1.015' giocati. Un fattore scombinante per un giocatore che trascina la sua squadra e vuole farlo anche domani contro l'Inter.
Sezione: L'avversario / Data: Sab 07 febbraio 2026 alle 23:00
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
La proprietà della Triestina si muove: intesa con procuratori e agenti FIFA per l'80% degli emolumenti dovuti
Sassuolo, Grosso: "L'Inter ha tanti pregi, Chivu ha dato un gioco fluido. Domani abbiamo quattro indisponibili"
Triestina nella bufera prima del match con l'Inter U23, l'appello di Condò: "Il club agli imprenditori della città"
