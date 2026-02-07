C'era anche Lukas Kwasniok, allenatore della prima squadra del Colonia, tra i 50mila che mercoledì hanno assistito alla gara di Youth League tra i tedeschi e l'Inter, conclusa con la delusione generale del RheinEnergieStadion per la vittoria della squadra di Benito Carbone. Kwasniok è tornato sulla serata nella conferenza della vigilia del match contro l'RB Lipsia:"È stato un evento fantastico; nessun altro club al mondo è mai riuscito a portare 50.000 tifosi allo stadio per una partita di Youth League. È stato un evento superbo e, naturalmente, si rimane delusi quando la partita cambia direzione in quel modo. Ma l'Inter è stata leggermente migliore. Ciononostante, il modo in cui i ragazzi hanno gestito la partita è stato brillante".