La sconfitta di ieri contro il Tottenham, arrivata dopo aver giocato per quasi tutta la partita in inferiorità numerica, pregiudica l'accesso alle prime otto della Champions League per il Borussia Dortmund, che dovrà quasi certamente passare dai playoff per accedere ai quarti di finale. La prova di ieri a Londra non è andata per niente giù al direttore sportivo Sebastian Kehl che nel dopogara si sfoga in zona mista: "Non siamo partiti bene. Ne parleremo sicuramente in modo molto critico con la squadra. Il primo tempo è stato deludente: pochi contrasti, poche vittorie facili nei duelli diretti e poca intensità. E abbiamo sprecato con noncuranza le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo. Bisogna capire che dobbiamo migliorare e giocare di nuovo un calcio più intenso. Che non lasciamo che ciò per cui abbiamo lavorato venga distrutto troppo facilmente". Kehl ha parlato di una situazione in cui bisogna essere "critici" e "affrontare i problemi direttamente. Semplicemente non abbiamo giocato bene e abbiamo meritato di perdere. Non è abbastanza. Dobbiamo stare attenti a non trovarci in una situazione in cui perdiamo la concentrazione. La squadra deve capire che questo non è lo standard che ci siamo prefissati".

Kehl recrimina anche per l'espulsione al minuto 24 di Daniel Svensson, che quindi non giocherà la partita di mercoledì contro l'Inter: "Alla fine, è lui il primo a toccare la palla, e sì, c'è un contatto al polpaccio. Ma se guardi un'immagine fissa, potresti dire che è stato un cartellino rosso. Ma per me non c'era alcuna intenzione, nessuna intensità in quell'azione. Pertanto, il cartellino rosso non è stato giusto, a mio parere". Contro i nerazzurri il Borussia punterà alla vittoria per assicurarsi una buona posizione in vista dei sorteggi dei playoff, si concentrerà sull'assicurarsi una buona posizione di partenza per i playoff, per poi lottare per un posto negli ottavi di finale. "Vincere potrebbe non essere sufficiente per raggiungere le prime otto ora", ha concluso.