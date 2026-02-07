Inizia oggi l'ultimo anno dei venti, il settimo in nerazzurro. Nicolò Barella è l'incarnazione di "tecnica, energia e un grande spirito combattivo", solo alcune delle qualità che "ha fatto conoscere ai tifosi nerazzurri nel corso degli anni".

"Arrivato a Milano nell'estate del 2019 quando aveva solo 22 anni, Nicolò è cresciuto tantissimo con la maglia nerazzurra - ricorda il club milanese -. Barella è diventato un punto fermo della squadra grazie al suo immenso talento e alla sua capacità di unire qualità e quantità: arrivato alla sua settima stagione all'Inter il centrocampista ha collezionato ben 319 presenze e 26 gol, vivendo da protagonista alcune della pagine più importanti della recente storia nerazzurra. Due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due Scudetti impreziosiscono la ricca bacheca di Nicolò: sette trofei che dimostrano la straordinaria avventura interista del numero 23" si legge nel post celebrativo che l'Inter dedica al centrocampista nato a Cagliari il 7 febbraio 1997 che oggi Barella compie 29 anni. "I migliori auguri da parte di tutto il mondo interista".