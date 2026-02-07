La Juventus blinda Kenan Yildiz: il fantasista turco rinnova per 4 stagioni e mezzo, con nuova scadenza fissata al 2030. Di seguito la nota della Vecchia Signora: "La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l'accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. In due stagioni e mezzo con la Prima Squadra ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno 25 gol e distribuito 19 assist", si evidenzia nel comunicato ufficiale.