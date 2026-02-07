In attesa dell'ultimo allenamento che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in vista della trasferta dell'Inter in casa del Sassuolo, il Corriere dello Sport abbozza la sua ipotesi di formazione che Chivu schiererà contro i ragazzi di Grosso.

A scendere in campo dal primo minuto saranno sicuramente i titolari che sono partiti dalla panchina nel match di Coppa Italia contro il Torino, idem quelli che contro i granata sono addirittura rimasti in tribuna. "Sommer scalzerà nuovamente Martinez. In difesa si rivedranno Bisseck, Akanji e Bastoni, sulle due corsie Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Zielinski, con Sucic e Mkhitaryan in vantaggio su Frattesi, pronto a scendere in campo comunque a gara in corso. Capitan Lautaro riprenderà il suo posto in attacco alla ricerca del gol che lo separa dal gradino più basso del podio dei marcatori nerazzurri all-time. Al suo fianco dovrebbe esserci Thuram, considerando come un indizio la sostituzione a inizio secondo tempo subita dal francese col Torino in settimana. Pio Esposito ovviamente indosserà fino all’ultimo i panni del terzo incomodo".