Piacevole sorpresa nella serata della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 tra i tedofori che hanno portato la torcia olimpica fino all'Arco della Pace si sono presentati anche Franco Baresi e Beppe Bergomi, che hanno poi fatto la staffetta coi nazionali italiani di pallavolo campioni del mondo Paola Egonu, Anna Danesi, Carlotta Cambi, Simone Giannelli, Simone Anzani e Luca Porro. L'ex capitano e bandiera del Milan racconta ai microfoni de La Repubblica la sua emozione per quel momento storico: "Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent’anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io. La torcia, cioè i valori immortali dello sport: la pace, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’amore, la correttezza".

Baresi ha poi parlato della presenza di Bergomi, suo avversario per due decenni nei derby tra Milan e Inter: "All’inizio non sapevo di lui, l’ho scoperto dopo. E siamo stati bravi a mantenere il segreto, davvero questa cosa non la sapeva nessuno". Infine, svela quando ha saputo di essere stato insignito dell'onore: "Me lo dissero un mese e mezzo fa, più o meno: mi ha telefonato il presidente del Coni. Io ho risposto: ‘Siete sicuri?, guardate che non sono tanto in forma'. ‘Tranquillo', mi ha detto il presidente, ‘non dovrai fare troppa strada'. E così è stato. Un grande onore, del tutto inatteso".