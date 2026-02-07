E' molto ambito sul mercato. L'Inter lo segue da diverso tempo e in campo risponde sempre presente. Tarik Muharemovic è il leader della difesa del Sassuolo di Fabio Grosso che domani sfida i nerazzurri in campionato alle 18:00. Con 33 intercetti in campionato, Muharemovic occupa la top five (quinto posto al pari di Mancini della Roma) nella graduatori dei palloni intercettati. E' un fattore determinanti dei neroverdi e Chivu lo sa molto bene.