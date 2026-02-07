"Gli esperimenti di Coppa sono alle spalle. Nel librone interista ora bisogna continuare a scrivere le pagine di campionato", scrive la Gazzetta dello Sport a proposito dell’Inter che dopo il successo contro il Torino che le ha permesso di approdare in semifinale di Coppa Italia torna alla Serie A e mette nel mirino il Sassuolo, domani avversario al Mapei Stadium dove la squadra di Chivu affronterà una trasferta priva di tifosi dopo i fatto di Cremona.

"Il corpo centrale della squadra, spedito in gran parte in tribuna all’U-Power Stadium di Monza, abbandona i seggiolini e si rimette divisa e scarpini. Sommer si riappropria della porta, nel cuore della difesa torna lo stakanovista Akanji (il giocatore di movimento con più minuti in rosa), in cabina di regia riecco Zielinski e davanti Lautaro (subentrato solo al 56’ contro i granata) è pronto a riprendere la sua personale corsa ai record". Se domenica il capitano dovesse andare in gol raggiungerebbe Boninsegna al terzo posto della classifica marcatori dell’Inter di tutti i tempi e Bettega "a quota 129 reti in Serie A con una sola maglia (e sarebbe sesto in quest’altra speciale graduatoria dei bomber più fedeli del nostro campionato). Insomma, l’Inter contro il Sassuolo riavrà la sua più impiegata spina dorsale. Il lifting di Coppa aveva previsto anche un trattamento di ringiovanimento sulle fasce con l’impiego di Cocchi e Kamate, il ritorno al campionato di contro riporterà sugli esterni i 'grandi', ma la rifinitura di oggi sarà il test utile per sciogliere gli ultimi dubbi"-