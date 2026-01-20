Non ride l'Inter, non ride nemmeno il Napoli che vede sfuggire di mano una vittoria che sembrava alla portata: a Copenaghen, con un uomo in più per oltre un'ora per l'espulsione di Thomas Delaney, la squadra di Antonio Conte non riesce a far fruttare la rete di Scott McTominay e viene raggiunta da Jordan Larsson che strappa un punto per i danesi e costringe il Napoli alla partita della vita contro il Chelsea.

Tra gli altri risultati della serata, spiccano il crollo del Manchester City, battuto per 3-1 dal Bodo/Glimt, e lo stop dei campioni in carica del Paris Saint-Germain battuti per 2-1 dallo Sporting Lisbona; dilaga invece il Real Madrid, che schianta il Monaco sotto sei reti. Il Borussia Dortmund, ultimo avversario dell'Inter, cade per 2-0 in casa del Tottenham; vincono infine l'Ajax in casa del Villarreal e l'Olympiacos contro il Bayer Leverkusen.

Questo il quadro definitivo dei risultati della serata:

Kairat Almaty - Club Brugge 1-4

Olympiacos - Bayer Leverkusen 2-0

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1

Sporting Lisbona - PSG 2-1

Tottenham - Borussia Dortmund 2-0

Real Madrid - Monaco 6-1

Copenaghen - Napoli 1-1

Villarreal - Ajax 1-2