"Mentre il mondo guarda alle mille luci di Milano, Federico Dimarco vorrebbe solo giurarle amore eterno" si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che senza "smancerie e retorica” annuncia la volontà dell’esterno nerazzurro è "restare chissà per quanto ancora" in quella che è casa sua: l’Inter.

Quella del ventottenne è "una precisa e ben ragionata scelta di carriera. Va da sé, anche l’Inter è ben contenta di questo sentimento identitario" partito da giovanili e tifo sugli spalti del Meazza. La dirigenza nerazzurra è altresì entusiasta "delle prestazioni spaziali di Dimarco in questa stagione: è in crescita da anni ormai, ma non aveva mai toccato vette così alte e con tale costanza. Al momento, non c’è nessun altro in Italia, e forse anche in Europa, capace come lui di “piegare” una partita alla propria volontà partendo dalla fascia sinistra" continua il quotidiano meneghino che poi sottolinea: "Per questa ragione, né Cristian Chivu né gli uomini mercato della società rinuncerebbero mai ai suoi servigi" e al contrario intendono "tenerlo ancora stretto al nerazzurro". Quel giugno 2027 segnato sul contratto come termine di scadenza "potrebbe essere soltanto una formalità da correggere".

"Inutile preoccuparsi della scadenza troppo vicina o di eventuali tentazioni estere" rassicura la Rosea: "Prima della fine di questa stagione le due parti in commedia inizieranno a discutere approfonditamente di un rinnovo che, sotto sotto, vogliono tutti. Al momento, l’esterno della Nazionale guadagna quattro milioni netti e, almeno in teoria, così dovrebbe essere per un altro anno e mezzo. La politica del club, però, intende evitare che si arrivi a ridosso della scadenza. Allungare magari di un triennio la scadenza del contratto, con naturale ritocco di stipendio, permetterebbe di sgorgare nel 2030: sarebbe un modo per legarlo definitivamente al club della vita, ma le discussioni al momento sono solo in una fase preliminare".