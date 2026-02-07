Gigi De Canio, intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "L’Inter, da anni, resta la squadra favorita per profondità e qualità della rosa. Oggi ha un vantaggio innegabile, soprattutto perché contro le squadre più piccole riesce quasi sempre a far valere il proprio valore. È lì la differenza con Napoli e Milan, che spesso contro le piccole hanno lasciato punti. L’Inter ha avuto qualche battuta a vuoto, ma resta sempre lì". Le parole riprese da TuttoNapoli.