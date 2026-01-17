Martedì 20 gennaio l'Arsenal si presenterà a San Siro per la sfida di Champions contro l'Inter, nel frattempo i Gunners pareggiano a reti bianche sul campo del Nottingham. Non ne approfitta la squadra di Arteta, dopo il netto ko del City. Arsenal che, comunque, resta abbondantemente in testa alla Premier League, a +7 sulla formazione di Guardiola. In attesa dell'Aston Villa, che può avvicinarsi a -4 dai Gunners.

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 20:35
Autore: Niccolò Anfosso
