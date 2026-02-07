Mossa importante da parte della proprietà della Triestina, guidata da Adam Rothstein, nuovo socio di riferimento, che secondo quanto riportato da TrivenetoGoal ha raggiunto in queste ore un accordo globale con i procuratori dei calciatori e con gli agenti FIFA che vantavano crediti nei confronti del club.

L’accordo, accettato dalla totalità dei soggetti coinvolti, prevede il pagamento dell’80% degli emolumenti dovuti. Un segnale tangibile dello sforzo degli attuali proprietari di chiudere le pendenze legate alla precedente gestione per evitare il fallimento. E consentire alla squadra di arrivare con un po' più di serenità ai prossimi impegni di campionato a partire dalla gara di domani con l'Inter Under 23. 

Data: Sab 07 febbraio 2026 alle 18:08
Autore: Christian Liotta
