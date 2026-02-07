Anche in questa sessione di mercato Davide Frattesi ha sfiorato, e non soltanto sfiorato, la possibilità di lasciare l'Inter. Questa volta le possibilità erano più che concrete con il Nottingham che "si era preparato ad accoglierlo" ma l’incastro è saltato è "per un motivo" fa sapere il Corriere dello Sport: il club meneghino non è riuscito a trovare sul mercato un sostituto all’altezza. Curtis Jones, apprezzato da Chivu, "è rimasto nel campo delle suggestioni" e adesso toccherà a Chivu "lavorare per coinvolgerlo nuovamente".

"Il contributo di Frattesi è importante già nell’immediato. Per questo motivo Chivu non ha perso tempo, spedendolo subito in campo sia contro la Cremonese che con il Torino. Un po’ per l’emergenza in cui si è ritrovata la mediana nerazzurra, orfana di Barella e Calhanoglu, ma anche per mandargli un messaggio: l’intenzione di puntare su di lui c’è tutta. L’Inter deve tornare a essere per il centrocampista l’opportunità di crescita che è stata fino a un certo punto. Almeno per i prossimi mesi". Almeno fino a fine stagione. "I dialoghi per il rinnovo non sono mai decollati" e "in estate ci sarà la possibilità di affrontare nuovamente il tema del futuro".

Ora Frattesi deve concentrarsi soltanto sul campo. I problemi fisici sembrano alle spalle, per cui a stretto giro dovrà mostrare la miglior versione di sé, assecondando il mantra di mister Chivu. Domani sarà sicuramente un’arma per l’Inter nella trasferta di Sassuolo" a prescindere che partirà dall’inizio o dalla panchina. A Reggio Emilia tornerà a respirare aria di casa e chissà che non possa aiutarlo a invertire il trend in vista di una corsa che riparte proprio da dove tutto è iniziato, "occasione giusta per riprendersi l’Inter e tornare a sognare in grande. Anche in ottica nazionale".