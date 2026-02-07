Domani l'Inter potrà osservare da vicino, e come avversario, Tarik Muharemovic, difensore classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo.

Su Youtube Fabrizio Romano ha fatto il punto sul suo futuro. Ci sono tre scenari al momento in vista dell'estate. Il primo porta al ritorno alla Juventus che vanta un 50% della rivendita, il club bianconero farà delle valutazione nei prossimi mesi.

La seconda strada porta all'Inter che lo sta seguendo e valutando, è sulla lista di Ausilio e Marotta, l'Inter lo tiene sotto controllo. Oggi non c'è ancora trattativa, ma l'Inter valutazioni le sta facendo e le farà. E' uno dei nomi, non l'unico, su cui l'Inter farà valutazioni per la difesa del futuro.

E poi c'è la strada che porta in Premier League. Il Bournemouth segue il mercato italiano ed è molto attento su Muharemovic.