Le grane societarie non devono inficiare sulla preparazione della partita di domani contro l'Inter Under 23. Questo il diktat dell'allenatore della Triestina Giuseppe Marino, che intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Rocco non si è però nascosto sul contesto travagliato: "Sappiamo che ci sono state tante voci ma noi siamo solo preoccupati del campo, dovevamo preparare una settimana particolare perché venivamo da una sconfitta quindi dopo quella c’è stata molta delusione e rabbia, il nostro focus è stato quello di cercare di lavorare bene in questi giorni, toccando le corde che ci sono mancate nell’ultima partita. Mancano ancora tante partite e non c’è nessuna prova del nove, quello su cui ci dobbiamo concentrare è dare maggiore continuità. Non siamo al capolinea, i ragazzi non hanno mollato così come lo staff, quella precedente è stata la prima partita negativa all’interno di un’annata strana, questi ragazzi non sono da giustificare ma è anche giusto capirli. Adesso bisogna girare pagina e cercare assolutamente di rifarsi a livello di risultati, questo è il nostro compito adesso".

Marino parla anche dei nuovi arrivi Andrei Anton e Gianmarco Begheldo: "Abbiamo bisogno di entrambi, dobbiamo solo valutare come gestirli e utilizzarli. È importante anche avere ritrovato in gruppo Silvestro e Vicario, che tuttavia non sono pronti per giocare dall'inizio, ma vogliamo portarli al livello di forma degli altri nei tempi giusti. Avere un giocatore per una partita e rischiare di perderlo per le successive cinque non ha senso”.