Il Napoli vince 3-2 sul campo del Genoa e si riporta a -6 dall'Inter. La squadra di Conte la vince all'ultimo minuto, con il calcio di rigore trasformato da Hojlund, in inferiorità numerica. Il Napoli era infatti rimasto in 10 al 75esimo minuto, sul risultato di 2-2, a causa dell'espulsione di Juan Jesus.

A passare in vantaggio erano stati i padroni di casa dopo pochi minuti con Malinovskyi, poi la rimonta del Napoli nel primo tempo con i gol di Hojlund e McTominay (uscito per infortunio all'intervallo).

Nella ripresa il 2-2 di Colombo, prima del rigore decisivo di Hojlund nel finale.La squadra di Conte sale così a quota 49 punti, a meno uno dal Milan e a meno 6 dall'Inter. Il Genoa resta 16esimo a quota 23 punti. 

