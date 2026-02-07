Dopo il deludente pareggio tra Verona e Pisa, il difensore nerazzurro Samuele Angori è intervenuto in conferenza stampa dove è stato chiamato a tornare sulla pesante sconfitta di San Siro contro l'Inter e sui tre gol presi nel finale del primo tempo. Quella situazione ha cambiato le prospettive nella testa dei nerazzurri? "Penso di no. Nella partita con l'Inter abbiamo regalato gli ultimi dieci minuti, la partita era sul 4-2 che era un risultato giusto, sei gol sono troppi. Se Mehdi Leris avesse fatto il 3-3 non so come sarebbe andata, poi paghiamo sempre dazio per le occasioni che concediamo. A Verona una partita non bella nel primo tempo, abbiamo concesso solo il palo di Gift Orban su punizione, magari se avesse segnato Andrea Caracciolo di testa avremmo vinto 1-0. Andiamo avanti".