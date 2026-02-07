Brooke Norton-Cuffy resta fortemente nel mirino di Juventus e Inter. L'edizione odierna de Il Secolo XIX riporta un'indiscrezione dal sapore di retroscena del mercato invernale: il Grifone ha mostrato fermezza sulle proprie posizioni, respingendo una proposta superiore ai 15 milioni di euro arrivata dalla Premier League per il classe 2004. Per l'estate potrebbe esserci un duello tutto in salsa italiana tra bianconeri e nerazzurri.