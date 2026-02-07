Oltre a commentare il rinnovo fino al 2030 di Kenan Yildiz, l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti parla nella conferenza stampa della vigilia della gara contro la Lazio delle partite che attendono i bianconeri in questo mese di febbraio, che comprende anche la supersfida contro l'Inter di sabato prossimo: "Noi vogliamo avere una visione più completa. Noi giochiamo contro il campionato, contro il nostro futuro tutte le volte. Ogni partita è nostra perché è sempre la nostra squadra che gioca e dobbiamo fare la nostra partita".

Prosegue il tecnico di Certaldo: "Noi dobbiamo avere una forza mentale per andare a giocare le nostre partite e non deve influenzarci quello che abbiamo davanti. Noi dobbiamo avere una mentalità forte e questo ci dirà chi siamo. La mentalità è una voce che parla di te ogni partita. Noi dobbiamo avere la forza di giocare la partita che vogliamo in ogni situazione".