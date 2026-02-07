Ezio Capuano, interpellato da Radio CRC sui migliori allenatori del massimo campionato italiano, ha risposto così: "Migliori allenatori in Serie A? Senza fare classifiche e mettere gradini dove uno è sopra ad un altro. I più bravi rimangono sempre Antonio Conte, Massimiliano Allegri e quello che sta facendo bene in questo momento come Christian Chivu che però voglio vedere in situazioni diverse con squadre leggermente inferiori rispetto a quella che ha l’Inter oggi". Le parole riprese da TuttoNapoli.