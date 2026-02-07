Massimo Orlando, intervenuto su TMW Radio, ha parlato degli impegni di Napoli e Inter nella prossima giornata di campionato: "La trovo molto difficile partita di Genova per il Napoli, per le assenze e per l'ambiente che troveranno. Il Napoli non sta bene, deve lottare per il quarto posto e deve vincere. L'Inter affronterà una squadra che gioca bene ma che lascia degli spazi che può sfruttare. Non vedo troppi pericoli".