Il contratto di Weston McKennie con la Juventus si avvicina pericolosamente alla scadenza (la data cerchiata in rosso è il 30 giugno 2026) e senza rinnovo l'Inter potrebbe affondare per il colpo a costo zero. A confermare l'interesse nerazzurro per il centrocampista americano ci pensa Tuttosport: il giornale asssicura che la posizione del club bianconero sulla questione prolungamento sia chiara: i contatti con gli agenti non si sono mai interrotti e l'intenzione è di arrivare alla firma, anche sullo sfondo si muovono diversi club europeo. Inter compresa.

"Il presidente nerazzurro Beppe Marotta sa bene come muoversi in queste situazioni, agitare le acque e poi muoversi a pelo di queste, sferrare la mossa giusta al momento giusto - scrive oggi TS -. In questo caso, è la Juve a dover prendere spunto da McKennie: azionarsi con tempismo e riportare ordine nel caos, accelerare quando c’è la necessità di farlo. Dalla prossima settimana i contatti riprenderanno in maniera fitta e approfondita, con l’obiettivo di andare a dama e definire i dettagli. Il rinnovo di McKennie è una priorità e no, questo non è mai stato un dubbio".