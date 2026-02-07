Sergio Floccari, ex attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Nero&Verde verso la sfida tra i neroverdi e l'Inter: "Mi piace il Sassuolo perché nei momenti difficili reagisce. In una stagione la cosa più importante e anche più difficile è quella di riuscire a gestire le difficoltà. Prima della vittoria con la Cremonese il Sassuolo veniva da un momento complicato e ha fatto la prestazione giusta contro i grigiorossi. La qualità e la profondità della rosa è importante, dalla trequarti in su il Sassuolo ha gente forte, ma anche dietro, ha una rosa competitiva e profonda". Le parole riprese da SassuoloNews.
Sezione: News / Data: Sab 07 febbraio 2026 alle 17:54
Autore: Niccolò Anfosso
