Il Barcellona abbandona la barca della Super League. Il club blaugrana ha infatti comunicato ufficialmente la volontà di non andare oltre nel seguire il progetto dell'agenzia A22 confermando di aver formalmente notificato il suo ritiro sia alla European Super League Company che agli altri club che hanno aderito all'iniziativa. Con questo passo, il club presieduto da Joan Laporta si allinea definitivamente all'attuale quadro competitivo del calcio europeo, incentrato sulle competizioni organizzate dalla UEFA, e chiude un capitolo che ha generato dibattiti interni ed esterni negli ultimi anni.
Sezione: News / Data: Sab 07 febbraio 2026 alle 20:18
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Sabato 07 feb
