Edoardo Pieragnolo, difensore del Sassuolo, ha parlato questa mattina nel corso di un intervento al Cinema Victoria di Modena. Non sarà ancora a disposizione per la sfida contro l'Inter: “Ho ancora tanta strada da fare. Ho avuto la fortuna di arrivare in un club che mi ha dato e mi sta dando la possibilità di crescere e migliorare. L’infortunio mi ha buttato un po’ giù, ma ora sto recuperando e spero di tornare quanto prima a disposizione della squadra”, ha detto. Le parole sono state riprese da SassuoloNews.net.