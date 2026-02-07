Nell'Inter tornano in campo i titilarissimi. Dopo l'ampio turnover in Coppa Italia, Chivu domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo si affiderà di nuovo ai big che avevano riposato in settimana. Lo conferma Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese tra i pali dovrebbe rivedersi Sommer, "anche se non è da escludere a priori una conferma di Martinez". In difesa riecco Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre le fasce saranno occupate da Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra. Zielinski sarà confermato come regista, affiancato da Sucic e Mkhitaryan (anche se Frattesi va a caccia della terza maglia da titolare consecutiva.

In attacco, invece, "Lautaro è sicurissimo del posto dal 1’, Thuram dovrà “guardarsi le spalle” da Pio Esposito, che scalpita e cercherà di sfruttare l’allenamento di oggi per scalzare il compagno di squadra dall’undici di partenza (anche se al momento il francese, in cerca magari di un gol decisivo per i nerazzurri, resta favorito) - si legge -. Ancora out Barella e Calhanoglu, che la prossima settimana torneranno in gruppo e puntano la Juventus; a parte pure Dumfries per cui ci vorrà un po’ più di tempo".