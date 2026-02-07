Nel post partita di Genoa-Napoli, Antonio Vergara, centrocampista della squadra di Conte, ha parlato del rigore conquistato nel finale di gara ai microfoni di Dazn.

"Il rigore c'è, appena ho sentito il contatto ho urlato 'ah, che gioia'. Era importante vincere specie con l'uomo in meno alla fine, vale doppio. Non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico, quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confrontarlo, l'importante è stare insieme", le sue parole.