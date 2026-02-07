Nel corso della conferenza stampa pre-partita, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche della tematica relativa ai tifosi e alle trasferte vietate, aspetto che riguarda anche i tifosi dell'Inter: “La situazione dei tifosi è pesante, giocare in uno stadio con 4.000 persone è dura. Una pena collettiva è qualcosa di inconcepibile. Il 90% dei nostri tifosi, forse anche il 95%, non ha fatto niente e non può venire a vedere la Lazio: è una cosa incostituzionale. E poi è una sconfitta delle istituzioni, vuol dire che non sanno gestire l’ordine pubblico senza queste soluzioni fantasiose”.