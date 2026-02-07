Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, parla ai microfoni del Corriere dello Sport svelando di essere prossimo alla laurea in Scienze Politiche ("Mi manca solo la tesi"), e spende parole di elogio per la Roma che affronterà lunedì sera: "Bella squadra, diretta da un allenatore bravissimo. In pochi mesi, Gian Piero Gasperini ha impresso la sua impronta. Se la giocherà sino alla fine con la Juventus per un posto in Champions".

Per lo Scudetto, Mazzitelli ha una visione chiara: "Dico Inter, ma se Luciano Spalletti, che ha rigenerato la Juventus, ci fosse stato dall’inizio, i bianconeri sarebbero stati temibili concorrenti".