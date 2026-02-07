Si avvicina il momento che ferma tutti gli Stati Uniti, la 60esima edizione del Superbowl in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì. Protagonisti della partita che vale il titolo NFL saranno, come noto, i New England Patriots e i Seattle Seahawks; e proprio uno dei grandi ex giocatori di Seattle è stato protagonista di un episodio curioso nel corso del Media Day di Santa Clara. Cliff Avril, vincitore del Super Bowl XLVIII nel 2014 con i Seattle Seahawks e oggi NFL Legend, infatti, si è presentato con indosso una maglia dell'Inter personalizzata col suo nome.

La passione interista di Avril è frutto dell'incontro avvenuto durante l'estate tra le due squadre nell'ambito del Mondiale per Club, quando l'Inter si allenò proprio nelle strutture dei Seahawks. In quella circostanza, l'ex nerazzurro Maicon donò ad Avril la suddetta maglia. Che ha sfoggiato con orgoglio durante l'appuntamento coi giornalisti, dove è arrivato portando anche un pallone da calcio col quale ha intrattenuto i presenti.