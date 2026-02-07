Luigi Cagni, allenatore, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di SampNews24. Di seguito le sue parole: "Al momento l’Inter non ha grandi rivali che le si frappongono alla vittoria finale. C’è il Milan, ma è ancora una squadra in costruzione, e la Juventus è partita in grande ritardo, quindi adesso è staccata. Chiaro, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi, perché mancano ancora tante partite e riaprire la corsa è un attimo, soprattutto quando torna il caldo, che influisce sulle prestazioni di tutti. Però, senza dubbio, l’Inter è la squadra favorita”.