Mentre Akanji, Zielinski e Lautaro domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia "faranno di tutto per dare un dispiacere a Fabio Grosso in casa dopo due successi di fila", la Gazzetta dello Sport fa un punto anche sugli infortunati, assenti anche all'appuntamento contro il Sassuolo. "Barella e Calhanoglu saranno ancora spettatori" ma Chivu ha avuto la sua buona notizia.

"Entrambi torneranno a disposizione contro la Juventus. Ieri si sono allenati a parte, oggi andrà allo stesso modo, ma da lunedì (o martedì nel caso in cui venga concesso un giorno libero post Sassuolo) si aggregheranno di nuovo al resto del gruppo. E a centrocampo tornerà anche l’abbondanza".