Ancora non si sa se riuscirà a vincere subito qualche trofeo, ma la prima esperienza di Cristian Chivu nell'Inter dei grandi ha già lanciato più di un segnale convincente che (a meno di colpi di scena) porterà al rinnovo di contratto. Oggi Tuttosport parla di un accordo già raggiunto per prolungare il matrimonio almeno fino al 2028.

"Il prolungamento dell’accordo firmato il 9 giugno scorso e in scadenza al termine dell’annata ’26-27 è una formalità - assicura TS senza troppi giri di parole -. Come già successo per tre volte con Inzaghi, Chivu allungherà la sua intesa almeno fino al 2028. Quello che ancora non è chiaro è di quanto aumenterà l’ingaggio oggi intorno ai 2.5 milioni. È evidente che l’allenatore sarà gratificato, ma molto passerà da come si concluderà l’attuale stagione. In soldoni: con lo scudetto lo stipendio salirà molto, senza meno, ma aumenterà comunque. Per non parlare dell’eventuale Champions, anche se il club è stato chiarissimo con Chivu, l’obiettivo è tornare a issare la bandiera nerazzurra sulla cima della Serie A".