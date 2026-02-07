La notizia dell'interesse del Bayern Monaco per Yann Bisseck ha fatto parecchio rumore. E dalla Germania arrivano parole importanti da parte soprattutto di grandi ex della Nazionale tedesca che sponsorizzano il nome del difensore dell'Inter. A partire da Michael Ballack, che recentemente ha proposto ai bavaresi il nome del nerazzurro: "È in prima linea se si tratta di ringiovanire questa squadra che sta invecchiando, è un giocatore assolutamente fondamentale". Ma di lui ha parlato in termini positivi anche Toni Kroos nel suo podcast 'Einfach mal Luppen': "Mi aveva già colpito l'anno scorso. È un ottimo difensore centrale che, soprattutto, trasmette qualcosa. Non vuoi giocare contro di lui, o almeno non vorresti nemmeno entrare in un duello con lui".

Anche dalla stampa teutonica arrivano elogi. Per il caporedattore di Sport1 Stefan Kumberger, Bisseck è il nome ideale per riempire l'eventuale vuoto che andrebbe a lasciare Kim Min-Jae: "Se ci si guarda intorno in Italia, Bisseck dell'Inter sarebbe effettivamente un candidato se Kim dovesse andarsene. Ha lottato per tornare in campo dopo l'infortunio. Un difensore che si afferma in Italia merita di essere preso in considerazione dal Bayern", ha detto Kumberger nel podcast 'Die Bayern-Woche'.