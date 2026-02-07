Robert Acquafresca è cresciuto nell'Alpignano, poi si è trasferito a parametro zero all'Inter, che lo aveva ceduto in comproprietà al Treviso. L'ex attaccante ha ricordato a TMW Radio il suo passato giovanile nel mondo del calcio: "Sono cresciuto con i gol di Vieri e Inzaghi, che sono stati i miei punti di riferimento. Ho provato a ritrovare le caratteristiche di Bobo, che era tecnico, forte fisicamente, mentre Pippo più un attaccante d'area. Me li studiavo, me li guardavo. Alla fine mi dicono che avevo qualcosa più di Inzaghi".