Stefano Capozucca, intervistato da Lady Radio, ha parlato della scelta della Fiorentina di affidare il ruolo di direttore sportivo a Fabio Paratici: "Parla il suo curriculum, lo ricordo quando faceva l'osservatore alla Sampdoria, e se Beppe Marotta ha deciso di portarselo dietro alla Juventus qualcosa significa: sicuramente ci ha visto dei valori importanti. Successivamente ha fatto sempre buoni risultati, e per questo posso dire che sia una scelta azzeccatissima per la Fiorentina"