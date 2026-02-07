Beffa amarissima per la Fiorentina, raggiunta in pieno recupero dal colpo di testa di Maripán che fissa il 2-2 finale contro il Torino. I viola, dopo aver ribaltato l’iniziale svantaggio firmato Casadei, assaporano una vittoria pesantissima ma si vedono sfuggire tutto all’ultimo respiro. Con il punto conquistato agganciano il Lecce a quota 18, restando però in zona retrocessione. Il Torino sale invece a 27 punti, mantenendo nove lunghezze di margine proprio su toscani e salentini.

Il primo tempo è vivace: Kean sfiora più volte il vantaggio, ma Paleari e un pizzico di imprecisione gli negano la gioia del gol. A colpire sono però i granata: al 26’ la difesa viola si distrae e Casadei, dimenticato in area, insacca di testa su assist di Ilkhan.

Nella ripresa la Fiorentina reagisce con carattere. Solomon pareggia al 51’ con un destro preciso dal limite, poi Kean completa la rimonta sfruttando al meglio un cross dalla destra. Sembra fatta, ma nel recupero Maripán svetta su tutti e firma il definitivo 2-2, spegnendo l’entusiasmo del Franchi e lasciando ai viola solo rimpianti.