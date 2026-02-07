"Mi aspetto una bellissima partita" dice il doppio ex Fabrizio Ravanelli, intervistato da Tuttosport in vista della sfida di campionato che vedrà contro Juventus e Lazio: "Perché la Juve adesso gioca un gran calcio, ma pure le squadre di Sarri affrontano le sfide sempre a viso aperto. Pertanto sarà un match divertente e caratterizzato da diversi gol, ma con la Juve favorita", le parole dell'ex attaccante.

I bianconeri appaiono in grande crescita da quando è arrivato Luciano Spalletti al timone della Juve. È merito suo la rinascita dei bianconeri?

"Assolutamente si. Parlerei di effetto Spalletti molto positivo sulla squadra e su tutto l’ambiente. Nonostante qualche sconfitta come quelle contro il Cagliari in campionato e l’Atalanta in Coppa Italia, la Juve ora sta facendo molto bene. Il merito va dato a Luciano, che ha messo i giocatori al posto giusto ottenendo il massimo profitto. Inoltre Spalletti ha ridato senso di appartenenza alla squadra e imposto rapidamente le sue idee tecnico-tattiche con una feroce riaggressione della palla in fase di non possesso. Adesso la Juve gioca veramente bene ed è merito dell’allenatore".

Una parte dei tifosi bianconeri sogna la remuntada Scudetto: missione possibile?

"La ritengo difficile, bisogna essere onesti. L’Inter è lontana, anche se nel calcio sperare non costa nulla. Certamente se la Juve non avesse perso quei 5 punti con Cagliari e Lecce in due gare dominate, oggi la storia sarebbe molto diversa. Avessero fatto bottino pieno, i bianconeri si sarebbero giocati il primo posto".