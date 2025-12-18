Mentre a Riad va in scena la prima semifinale della Supercoppa Italiana, nel resto d'Europa si giocano tutte le gare della sesta giornata della League Phase di Conference League. L'unica squadra italiana in campo è la Fiorentina, che a Losanna non esce dalla crisi e incassa l'ennesima sconfitta stagionale: decide un gol di Sigua dopo un'ora di gioco. Per arrivare agli ottavi i viola dovranno passare dai playoff. 

I risultati di Conference League:
AEK-Univ. Craiova 3-2
AEK Larnaca-Shkendija 1-0
Alkmaar-Jagiellonia 0-0
Celje-Shelbourne 0-0
Crystal Palace-KuPS 2-2
Dyn. Kyiv-Noah 2-0
Lausanne-Fiorentina 1-0
Legia-Lincoln 4-1
Magonza-Samsunspor 2-0
Omonia-Rakow 0-1
Shakhtar-Rijeka 0-0
Shamrock Rovers-Hamrun 3-1
Sigma Olomouc-Lech 1-2
Slovan Bratislava-Hacken 1-0
Sparta Praga-Aberdeen 3-0
Strasburgo-Breidablik 3-1
Rayo Vallecano-Drita 3-0
Zrinjski-SK Rapid 1-1

Data: Gio 18 dicembre 2025
Autore: Stefano Bertocchi
