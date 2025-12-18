Mark Tatum, braccio destro del commissioner della NBA Adam Silver e punto di riferimento per il suo progetto della Lega europea che dovrebbe partire nel 2027, parla alla Gazzetta dello Sport aggiornando le sue dichiarazioni di metà novembre, quando parlò delle proprietà di Milan e Roma come interessate alla nuova competizione per l'Italia: "La situazione è quella descritta da Adam Silver; avevo solamente fatto un esempio menzionando il Milan e la Roma, ma stiamo parlando anche con diversi soggetti interessati a quei due mercati. In questo momento non posso dire che ci siano dei favoriti".
Quindi resta in corsa anche l’Olimpia Milano?
"Sì, certo, ripeto quando ho parlato del Milan volevo solo fare un esempio. Ne ho discusso di recente anche con Ettore Messina, siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Stiamo dialogando con diversi gruppi".
Quanto sarà importante per le franchigie italiane avere un’arena che si addica agli standard Nba?
"È qualcosa che reputiamo fondamentale però per il futuro visto che sappiamo bene che in Europa le strutture di alto livello sono poche. Ma la potenzialità di costruire un’arena adatta al basket Nba è sicuramente anche un incentivo per i potenziali investitori".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
