Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, parla a SportMediaset dopo il 2-0 sul Milan che vale un posto per la finale di Supercoppa Italiana contro una tra Bologna e Inter: "Al di là di qualche battuta d'arresto, il Napoli c'è stato anche quest'anno. Stasera abbiamo fatto una grande partita, proprio sul piano dello spirito e dell'atteggiamento. Siamo contenti, adesso vedremo chi affronteremo in finale: sono due grandi squadre, speriamo di vincere", le parole del difensore azzurro.