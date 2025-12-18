È il Napoli a conquistare la finale di Supercoppa Italiana dopo la vittoria di stasera contro il Milan di Massimiliano Allegri. A margine del ko valso il ritorno a Milano con l'amaro in bocca, l'allenatore dei rossoneri è intervenuto a SportMediaset. Di seguito alcuni passaggi dell'intervista del tecnico livornese.

È mancata un po' di cattiveria sotto porta?

"Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo fare meglio sui due gol. Partita ben giocata da entrambe, loro hanno fatto meglio la fase difensiva e meritatamente hanno vinto".

Come giudichi l'arbitraggio di stasera?

"La terza arbitrale ha fatto molto bene, io devo analizzare la partita e potevamo fare meglio sui gol. Anche domenica e a Torino, prendiamo gol in modo troppo facile. Sconfitta da vedere come un'opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti. Ora pensiamo al campionato".