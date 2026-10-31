Ricardo Kakà ha parlato a Sky Sport del derby tra presente e ricordi del passato: "Veramente speciale tornare qui. Il derby più bello? Il 3-2 e anche i quarti di finale di Champions, è stata una gara speciale. Ieri è stata una bellissima serata, ritrovare Galliani e gli altri. Cardinale ha un ottimo progetto per questo Milan e noi milanisti abbiamo molta fiducia che la squadra può tornare a essere protagonista".